التحقيق في الاعتداء على لاعبي مانشستر يونايتد (صور)

المصدر: وكالات

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا في الاعتداء على أنتوني إيلانغا وفريد، لاعبي مانشستر يونايتد، خلال مواجهة ليدز يونايتد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من البريميرليغ.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المباراة شهدت هتافات مسيئة بين جماهير الفريقين، بالإضافة إلى إطلاق وابل من الألعاب النارية استهدف لاعبي مانشستر يونايتد، بعد الهدف الافتتاحي لهاري ماغواير في الدقيقة 34.

وقالت الشبكة إن أحد المقذوفات أصاب إيلانغا في رأسه، أثناء الاحتفال بالهدف الثالث، كما أن اللاعب احتاج لتلقي العلاج عقب تلك الواقعة.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه على علم بالحادث، ويحقق فيه حاليا، كما تم التواصل مع شرطة غرب يوركشاير.