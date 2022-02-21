صفقة ضخمة في السعودية تمنح 100 مليون ريال سنويا للهلال والنصر والاتحاد والأهلي

المصدر: وكالات

ستحصل أربعة أندية سعودية وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي على 100 مليون ريال (26.67 مليون دولار) سنويا بعد توقيع عقود شراكة ضخمة مع شركتين مملوكتين لصندوق الاستثمارات العامة اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن شركة القدية للاستثمار وقعت اتفاقية "شراكة استراتيجية تاريخية" مع الهلال والنصر اعتبارا من العام الحالي وحتى 2042 بقيمة 100 مليون ريال سنويا لكل ناد "مع إمكانية مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل خمسة أعوام".

وتتضمن الاتفاقية إقامة كل مباريات الناديين على ملعبيهما في استاد القدية الذي سيسع حوالي 40 ألف متفرج بعد استكمال بنائه.

وبعد توقيع الشراكة مع الناديين الواقعين في الرياض، أعلنت شركة وسط جدة للتطوير، المملوكة أيضا لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع عقد مماثل مع قطبي جدة الاتحاد والأهلي.

وأعلنت الأندية السعودية أيضا توقيع هذه الاتفاقية الضخمة.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، متقدما بسبع نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة إضافية.

ويأتي الهلال بطل آسيا في المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 18 مباراة، بينما يعاني الأهلي ويحتل المركز التاسع وله 25 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news