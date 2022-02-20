ثنائية أوباميانغ تعيد برشلونة إلى المربّع الذهبي

المصدر: وكالات

عاد نادي برشلونة إلى رباعي المقدّمة مظفّراً بفوز عريض على مضيفه فالنسيا 4-1 الأحد بينها ثنائية للغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت تعثّراً لإشبيلية أمام إسبانيول 1-1 في نتيجة تصبّ في مصلحة ريال مدريد المتصدّر.

وفي معقل فالنسيا على ملعب "ميستايا"، دوّن أوباميانغ اسمه في سجل هدافي النادي الكاتالوني للمرة الاولى (23 و38)، كما سجل أيضًا كل من الهولندي فرنكي دي يونغ (32) وبيدري (63) لبرشلونة، فيما أحرز كارلوس سولير هدف فالنسيا الوحيد (52).

وبهذا الانتصار، عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين متتاليين، أولاً في الدربي ضد مضيفه إسبانيول 2-2 في المرحلة الماضية، والخميس على أرضه ضد نابولي 1-1 في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، على أن يسافر الى جنوب إيطاليا لمباراة العودة في رحلة محفوفة بالمخاطر الخميس المقبل.

وبالتالي، خطف النقاط الثلاث الثمينة وقفز بها إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا مع 42 نقطة، متخطياً أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف مع امتلاك مباراة مؤجلة.

أما فالنسيا الذي مني بخسارته الثانية توالياً في الدوري، فتجمّد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

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