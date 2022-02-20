أسطورة ليفربول يبشر محمد صلاح.. «يمكنك تحطيم كل الأرقام القياسية في وقت قصير»

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أشاد أسطورة ليفربول ولاعب الفريق السابق، مايكل أوين، بالنجم المصري محمد صلاح، بعدما وصل إلى 150 هدفا مع الريدز في مباراة نورويتش سيتي أمس.

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف على نورويتش سيتي خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد رود في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوين لموقع الدوري الإنجليزي: «من الواضح أن محمد صلاح لاعب رائع ويحطم الأرقام القياسية طوال الوقت مع ليفربول».

وأضاف: «لقد جاء إلى نادي ليفربول في الوقت المناسب، كان لديه خبرة في أندية أخرى لكنه عندما وصل إلى ليفربول أصبح يمكنه تحطيم كل هذه الأرقام القياسية في وقت قصير».

من جانبه أشاد المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، بمحمد صلاح بعد تسجيله هدفا في مرمى نورويتش.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لقناة النادي: «اليوم كان احتفالًا رائعًا بهدف محمد صلاح الـ150».

وعن الهدف الأجمل لمحمد صلاح، بالنسبة لـ كلوب، قال يورجن: «أتذكر هدفه في تشيلسي الصاروخي، هدفه في مرمى مانشستر يونايتد أيضًا أعجبني كثيرا، وكذلك هدفيه في مانشستر سيتي وواتفورد والمراوغات التي قام بها، كذلك هدفه في مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا أيضًا، لكنني لا أتذكر الـ150 هدفًا، لكن بعضها كان جيدا جدا».

وأضاف: «لم يكن أحد يتوقع عندما سجل محمد صلاح الهدف الأول في واتفورد أن بإمكانه تسجيل 149 هدفًا في فترة زمنية قصيرة».

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