إيقاف أشهر مقدم برامج رياضية في مصر.. السبب فرج ومرتضي

المصدر: سيد مصطفى-دبي

منعت نقابة الإعلاميين في مصر، مقدم برنامج الماتش، هاني حتحوت، من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وعدم تقنين أوضاعه، بحسب البيان الصادر نقابة الإعلاميين.

ويعد هاني حتحوت واحداً من أشهر مقدمي البرامج في السنوات الأخيرة، ليجد قرار إيقافه صدمه كبيرة في الأوساط الرياضية المصرية.

وعلق نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسن على قرار نقابة الإعلاميين، إذ كتب على صفحته الشخصية في «فيسبوك»: «بعد إيقاف هاني حتحوت الأكثر مهنية في الوسط الرياضي.!!!.. حقا أصبحنا في زمن البهلوانات والأراجوزات،..«إحنا آسفين يا حتحوت».

فيما أرجعت مصادر قريبة الصلة من هاني حتحوت، أن إيقافه جاء تصفية لخلافات سابقه مع رئيس نادي سموحه السابق، فرج عامر، ورئيس نادي الزمالك الحالي، المستشار مرتضي منصور.

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