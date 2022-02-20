إدارة مان يونايتد تعترف بـ"الخطأ".. وتفتح باب المغادرة لرونالدو و3 لاعبين "سعداء"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "صانداي ميرور" الإنجليزية المقربة من إدارة مانشستر يونايتد عن أن الاتجاه العام في النادي هو بالسماح للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمغادرة الصيف المقبل. وقالت إن مسؤولي النادي لن يقفوا في طريق رحيله، بل سيكون الكثير منهم سعداء، إن تم ذلك.

وكشفت مصادر من النادي للصحيفة على أن مسؤولي النادي يعترفون بخطأهم حين قبلوا بعودة رونالدو الصيف الماضي، وأنهم لم يكونوا يتوقعون أن تتحول الأمور في الفريق إلى ما فوضى وانقسامات في غرفة الملابس. يضاف إلى هذا أن النادي لا يروق له أن يظل يدفع راتبا، هو الأعلى في إنجلترا، بنحو نصف مليون استرليني أسبوعيا لرونالدو، من دون تحقيق نتائج ملموسة.

ويعاني رونالدو في العام الجديد من تراجع المستوى وندرة أهدافه، إذ لم يسجل سوى 15 هدفا في كل المسابقات منذ بداية الموسم، وهدف واحد فقط في العام الجديد كان في شباك برايتون قبل أسبوع. يضاف إلى هذا المشاكل التي تتناقلها وسائل الإعلام الإنجليزية عن صراعات بين اللاعبين، وغضب من البعض تجاه المزايا التي يحصل عليها رونالدو، بجانب الاتهامات له بـ"الأنانية"، وأخيرا قصة الجدل بينه وبين قائد الفريق الحالي هاري ماغواير على "شارة القيادة"، بجانب أيضا عدم التفاهم الواضح مع المدرب الألماني الجديد رانجنيك.

في جانب آخر، قالت "ذي إكسبرس" الإنجليزية أن ثلاثة لاعبين سيكونون سعداء للغاية في حال رحيل رونالدو (37 عاما) الصيف المقبل، أولهم مواطنه برونو فيرنانديز، والذي عانى من تراجع وتيرة أهدافه، حيث بات مطالبا بترك مهمة "المهاجم الصريح" لرونالدو. ويعاني برونو بسبب تحول كل تركيزه إلى التمرير لرونالدو، بينما في الموسم الماضي كان قد سجل 28 هدفا في كل المسابقات، ومعها 17 تمريرة حاسمة.

واللاعب الثاني هو ماغواير، الذي تراجع الاهتمام به، بل ودخل في جدال مع رونالدو على "من هو أحق بشارة القيادة"، وبات لاعبا غير مؤثر في قيادة الفريق في ظل وجود رونالدو، وتحول كل الاهتمام إليه. وثالثهم، ماركوش راشفورد، الذي بات "شبحا" بجانب رونالدو، بل عانى في مباريات عديدة من الدكة، إلى جانب التراجع الكبير في أهدافه مقارنة بالمواسم الماضية، فلم يسجل سوى خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين، مقابل 21 هداف و15 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي. وتشير الصحيفة إلى أن الامر قد يكون نفسه لعدد كبير من المهاجمين الآخرين، بينهم الأوروغوياني كافاني والفرنسي مارسيال "المعار لإشبيلية" وكذلك الشاب سانشو.

يذكر أن مان يونايتد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحل اليوم في مباراة صعبة ضيفا على ليدز يونايتد، ويبتعد يونايتد عن صاحب المركز الثالث، تشلسي، بـسبع نقاط، وبـعشرين نقطة عن سيتي المتصدر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news