ليفربول: الملك المصري أصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ النادي !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح بعد تسجيله 150 هدفاً بقميص النادي، وذلك بعد إحرازه الهدف الثاني في مرمى نورينش سيتي، أمس السبت، خلال المباراة التي انتهت 1:3 لصالح ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر حساب ليفربول على "تويتر" باللغة العربية فيديو تحت عنوان "الملك المصري"، جمع فيه عدة أهداف للفرعون المصري بقميص ليفربول وعدد من صوره بعد تسجيل أهداف.

وغرد ليفربول بالقول: الملك المصري @MoSalah يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر"، مرفقاً التغريدة برمز التاج الملكي والعلم المصري.

كما غرّد النادي بتغريدة أخرى يمتدح فيها هدف صلاح في مرمى نوريتش، قائلاً: "كرة القدم تُلعب بالرأس أولًا ثم القدم والدليل هو ذلك الهدف الخيالي من الملك @MoSalah ومساعدة حارسنا العظيم أليسون".

وعادة ما يغازل النادي الإنجليزي لاعبه المحبوب الملقب بـ"الملك"، وهو اللقب الذي منحه إياه جمهور النادي الإنجليزي، من خلال التغريدات الطريفة على حسابه في "تويتر".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news