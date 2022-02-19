خسارة الوداد.. وتعادل المريخ مع صنداونز بأبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

فشل الوداد المغربي في متابعة انتصاراته وتعرض للخسارة أمام مضيفه بترو أتلتيكو الانغولي 1-2 اليوم، على ملعب "11 نوفمبر" في لواندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان "وداد الأمة" يمني نفسه بالعودة بالفوز من أرض الفريق الانغولي ليكون الثاني توالياً بعد فوزه على ساغرادا في الجولة الاولى بثلاثية نظيفة، إلا أن الفريق المضيف واصل مفاجآته بفضل تشكيلته القوية المدعمة بمجموعة من اللاعبين البرازيليين أبرزهم غليسون وجاريدي والهداف تياغو أزولاو.

ورفع بترو أتلتيكو رصيده الى اربع نقاط وانتزع الصدارة موقتا بعدما تعادل مع الزمالك في افتتاح مشواره 2-2 في القاهرة، فيما تجمد رصيد الوداد عند ثلاث نقاط زتراجع الى المركز الثاني.

وفي المجموعة الأولى، سيطر التعادل السلبي على مواجهة المريخ وضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي على ملعب النادي الأهلي في القاهرة الذي يعتمده الفريق السوداني أرضاً له.

وكان الأهلي، حامل اللقب، حقق النتيجة عينها أمس ضد مضيفه الهلال السوداني. وتصدر صنداونز الترتيب بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الأهلي والهلال والمريخ، علما بان الاخير والفريق المصري يملكان مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

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