هالاند يواصل الغياب عن صفوف بوروسيا دورتموند

المصدر: وكالات

كشف ماركو روزه المدير الفني لبوروسيا دورتموند اليوم، أن نجم الهجوم إيرلينج هالاند سيواصل الغياب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ غدا، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم. وأكد روزه أن هالاند سيغيب نظرا لاستمرار تعافيه من مشكلات في العضلة الضامة.

وقال روزه :"إرلينج هالاند لن يشارك في المباراة أمام مونشنجلادباخ، ماريوس فولف قد يكون خيارا متاحا." وأضاف المدرب أن المدافع مانويل أكانجي سيغيب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب تمزق عضلي في ربلة الساق، وأن لاعب الظهير الأيمن توماس مونييه لم يعد من الإصابة بعد.

وكان روزه قد أحبط جماهير مونشنجلادباخ عندما استغل بندا في عقده مع النادي يتيح له الرحيل بعد عامين، وانتقل لتدريب بوروسيا دورتموند في العام الماضي.

كانت مواجهة الفريقين في النصف الأول من الموسم قد انتهت بفوز مونشنجلادباخ بملعبه 1 / صفر، وذلك في أيلول/سبتمبر الماضي.

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