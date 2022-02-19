لحظة تاريخية لسيدات السعودية بكرة القدم (صور)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمنتخب السعودي لكرة القدم لدى مغادرته الرياض متوجهاً إلى جزر المالديف، لخوض أولى مباريات المنتخب الدولية بشكل رسمي حيث سيسجل هناك لحظة تاريخية.

وذكر الحساب الرسمي للكرة السعودية النسائية بأن منتخب السيدات سيحل ضيفاً على منتخب سيشل في غداً الأحد، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 فبراير الجاري بمدينة ماليه .

وسيدخل المنتخب السعودي للسيدات، بقيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب، التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي غداً.