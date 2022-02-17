إرجاء انطلاق الدور الثاني من الدوري الجزائري

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، إرجاء موعد انطلاق الدور الثاني من المسابقة حتى 25 فبراير الحالي بناء على رغبة الأندية.

وكان من المقرر ان ينطلق الدور الثاني يوم 22 من الشهر الحالي. كما كشفت رابطة الدوي الجزائري عبر موقعها الرسمي عن موعدي إقامة الجولتين التاسعة عشرة والعشرين اللتين ستلعبان يومي الأول والخامس مارس المقبل.

ويتصدر شباب بلوزداد الدوري الجزائري برصيد 36 نقطة متقدما بأربع نقاط عن شبيبة الساورة ملاحقه المباشر.

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