دي خيا: يونايتد يجب أن ينافس على أكثر من المركز الرابع

المصدر: وكالات

قال ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد عقب الفوز أمس 2-صفر على برايتون اند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يجب على ناديه أن ينافس على أكثر من المركز الرابع. وبعد عرض غير مقنع ولمسة ساحرة من كريستيانو رونالدو في الهدف الأول، سجل برونو فرنانديز أمام عشرة لاعبين من برايتون في الوقت بدل الضائع، ليحسم يونايتد الانتصار على ملعبه أولد ترافورد.

ويأتي الانتصار بعد تعادلين متتاليين، ليتقدم يونايتد إلى المركز الرابع على حساب وست هام يونايتد ويصبح رصيده 43 نقطة من 25 مباراة، لكن أرسنال سادس الترتيب يتأخر بأربع نقاط ويملك ثلاث مباريات إضافية. وقال دي خيا الذي أنقذ فرصة صعبة ليحرم برايتون من التقدم في الشوط الأول "يكون من الرائع دائما الحصول على النقاط الثلاث خاصة بعد التعادل في المباريات الأخيرة. نحن كلنا سعداء جدا".

وأضاف "يجب أن ننافس على أشياء أكثر من المربع الذهبي، لكن هذا هو الواقع. هناك فرق عديدة تنافس على المركز ذاته، وفي ظل الإمكانات المتوفرة لدينا، كان يجب علينا الفوز بالكثير من النقاط". ويدرك رالف رانجنيك مدرب يونايتد المؤقت مدى أهمية الانتصار، حتى لو كان شعر بالإحباط بسبب الأداء المتوسط على مدار 90 دقيقة. وقال المدرب الألماني "هذا فوز مهم جدا وحتى بعد أداء الشوط الأول... ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني مقارنة بأول شوط، وكوفئنا على ذلك. لعبنا بشراسة أكبر". وأضاف "كان الأمر مختلفا عما حدث في آخر ثلاث مباريات".

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