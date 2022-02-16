مرتضى منصور يناور محمود الخطيب من جديد بـ "بوكيه جرجير"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

عادت المناوشات من جديد بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بعدما اتهم الأول إدارة الأهلي بعدم تهنئته بعد نجاحه في الانتخابات بالرغم من قيامه بتهنئة مجلس الأهلي عقب نجاحهم في الانتخابات، مشيراً إلى أن محمود الخطيب لم يهنئه بـ "بوكيه جرجير" على حد قوله ولكنه أبدى عدم اهتمامه بسبب تعامله مع كيان كبير اسمه الأهلي وليس محمود الخطيب.

وقال مرتضى منصور، في تصريح مع قناة "الحدث اليوم" المصرية: "جميع أندية مصر هنأتني بنجاحي في الانتخابات عدا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي"، وأوضح أنه لا يريد تهنئة الخطيب ويكفيه مبادرة نجوم أهلاوية كبار لتهنئته وعلى رأسهم رئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر، ووزير الرياضة الأسبق طاهر أبوزيد، وشخصيات رياضية عديدة منهم هشام نجل صالح سليم أسطورة القلعة الحمراء وخالد الدرندلي وعماد وحيد ومجدي عبد الغني ومحمد عمارة وياسر ريان.

ونفى مرتضى منصور نيته القيام بأي محاولات حالياً مع الفريق الأول ومديره الفني الفرنسي كالتيرون، بسبب الوقت الصعب الذي يتواجد فيه الفريق، وطالب جمهور الزمالك بالصبر وقال: "أطالب جمهور الزمالك بألا يقسو على اللاعبين، هل يشارك عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر؟، وهل يجلس 9 لاعبين من المنتخب على دكة البدلاء؟، إن شاء الله سنتخطى المباراتين المقبلتين".

وأضاف: "أقول لجمهور الزمالك لا تقلقوا أنا أعلم كل شيء، وفي الوقت المناسب سنأخذ القرار المناسب، لا نستطيع إجراء تغيير ونحن مقبلين على مباراتين في إفريقيا، سنأخذ قرارنا في أنسب وقت، وعلى كارتيرون أن يعلم أننا نعرف كل شيء، وإذا كانت قصة الشرط الجزائي تزعجك، فعندي فريق الزمالك وسعادة جماهيره أهم 100 مرة، وأقول لجمهور الزمالك كونوا داعمين للفريق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news