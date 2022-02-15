إقالة المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي توفيرا للنفقات

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري في إجتماعه اليوم الثلاثاء توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب توفيراً وترشيدًا للنفقات، وتوجيه الشكر لمنتخب مصر لكرة الصالات.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يحدد فيه يومي 25 و 28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال وتم تحديد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة موعدا للمباراتين.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار، أن رحيل المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب، جاء توفيرا للنفقات فقط.

وأكد العطار في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»: «رحيل شوقي غريب ليس لأي سبب سوى توفير الرواتب والمصروفات من على كاهل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف العطار:«رأينا أن المنتخب الأوليمبي غير مرتبط بأي مواعيد أو مباريات لمدة سنة، ولذلك قررنا رحيل الجهاز الفني بالكامل حتى لا ندفع المرتبات خلال كل تلك الفترة، لكن ليست هناك أسباب أخرى».

وعن سبب بقاء البرتغالي نيلو فينجادا في منصب المستشار الفني للاتحاد وعدم رحيله توفيرا للنفقات مثل غريب قال العطار:«فينجادا يعمل مع منتخبات 2003 و2006 ويتواصل بشكل مباشر مع الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات بشكل دائم».

وأنهى العطار:«عمل فينجادا مستمر، لكنه غير ظاهر للجمهور، وللذين لا يتمتعون بشئون ملفات الاتحاد، منتخب 2006 سيشارك الشهر المقبل في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر، وفينجادا يعمل مع الفريق بشكل مباشر».

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