10 آلاف تذكرة مجانية لجماهير نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء أنه سيقدم عشرة آلاف تذكرة مجانية للمشجعين لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال هذا الموسم، "لمكافأتهم" على "الدعم الذي قدموه خلال أزمة كوفيد -19".

كما سيمنح ويفا 20 ألف تذكرة إضافية مجانية لنهائيات أخرى في البطولات القارية، بما فيها ستة آلاف لنهائي دوري أبطال السيدات في 22 مايو المقبل في تورينو الايطالية.

وسيحصل كل ناد من طرفي النهائي لدى الرجال، والمرتقب في 28 من الشهر ذاته في سان بطرسبروغ الروسية، على خمسة آلاف تذكرة "من أجل مكافأة مشجعيهم الأكثر وفاء".

وسيُمنح كل فريق في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي سيقام في إشبيلية في إسبانيا على أربعة آلاف تذكرة، مقابل ثلاثة آلاف لكل طرف في نهائي المسابقة المستحدثة "كونفرنس ليغ" في تيرانا عاصمة ألبانيا.

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