تسريب صوتي بين نجلي مرتضى منصور يتطاول على رموز الزمالك بأفظع الشتائم!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مُسرب بين نجلي رئيس نادي الزمالك أمير وأحمد مرتضى منصور، تناول سباً بأفظع الشتائم في حق نجم النادي السابق أيمن يونس، ونائب رئيس الزمالك السابق، المستشار أحمد جلال إبراهيم، وأمين الصندوق الحالي خالد لطيف.

وهزّ التسريب الصوتي الشارع المصري، وتناول كيف أقنع أمير مرتضي منصور شقيقه الأكبر أحمد مرتضى بعدم الترشح على منصب نائب الرئيس، حتى لا يخسر وجوده في مجلس الإدارة كما حدث في الانتخابات الماضية، مطالبا شقيقه الأكبر بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهذا ما سيمكنه من إدارة النادي بالطريقة التي يراها بدعم من والده.

وحذر أمير مرتضى شقيقه من مغبة خوضه الانتخابات على مقعد نائب الرئيس وخسارته أمام المرشح على نفس المقعد، قائلا له: "لو حدث وفاز هشام نصر بمنصب نائب الرئيس وسقطت في الانتخابات "أبوك راح يتجنن"!.

وكانت المفاجأة التي فجرها أمير مرتضى منصور خلال المكالمة أنه هو من يحكم ويدير النادي بعيداً عن وجوده في مجلس الإدارة والأمور تدار بالشكل الذي يختاره ويراه ولا يتدخل أحداً في عمله.

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