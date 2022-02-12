مدرب يوفنتوس: مباراة أتلانتا مهمة لنا للمنافسة على مقعد مؤهل إلى "الأبطال"

المصدر: وكالات

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس اليوم إن "مباراة أتلانتا مهمة في المنافسة على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إذ تفصل نقطة واحدة بين الفريقين في المنافسة على آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا".

وتقدم يوفنتوس على أتلانتا في الترتيب الأسبوع الماضي، لكن تتبقى مباراة لفريق المدرب جيان بييرو جاسبيريني. ويلتقي الفريقان غدا الأحد في بيرجامو عقب نتائج متناقضة في دور الثمانية بكأس إيطاليا وسط الأسبوع حيث نجح يوفنتوس في تخطي ساسولو بينما خرج أتلانتا على يد فيورنتينا.

وقال أليجري في مؤتمر صحافي "غدا مواجهة مباشرة على المركز الرابع. إنها مهمة لكنها ليست حاسمة لأن الطريق لا يزال طويلا". وأضاف "ستكون مباراة صعبة لأن أتلانتا أظهر في السنوات الأخيرة أنه يمكنه المنافسة على مراكز القمة ولعب في دوري الأبطال لثلاث سنوات". وتابع "سيكون غاضبا جدا بعد الخروج من الكأس ونحتاج لأداء يتضمن التركيز الشديد والقوة البدنية والخططية لتحقيق نتيجة جيدة".

وأشعل الوافد الجديد دوسان فلاهوفيتش، الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري، الحماس في يوفنتوس الذي يخوض موسما محبطا. وأحرز المهاجم الصربي هدفا في مباراته الأولى أمام فيرونا وسدد كرة غيرت اتجاهها إلى الشباك في دور الثمانية بالكأس يوم الخميس وأظهر مؤشرات مشجعة على تعاونه مع باولو ديبالا.

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