مدرب توتنهام: لا أخشى الضغوط..ولا أحب الحياة الهادئة

المصدر: وكالات

يقول أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن سعيد بما يتعرض له من ضغوط في مهمته الحالية لأنه لا يفضل الحياة الهادئة والاسترخاء كثيرا. وبعد خوضه أول تسع مباريات في الدوري مع النادي اللندني دون هزيمة في رقم قياسي للنادي تعرض كونتي لهزيمتين متتاليتين أمام تشيلسي ناديه سابق وساوثامبتون.

وقال المدرب الإيطالي المخضرم للصحفيين قبل مباراة فريقه المقبلة في الدوري أمام ولفرهامبتون واندرارز غدا "أعتقد أن هذه الوظيفة تحمل الكثير من الضغوط وهذا لا ينطبق على أنا شخصيا فقط بل على جميع المدربين.

"الاستمرار في هذا المستوى يعني العمل وسط الضغوط في كل يوم".

وأضاف كونتي "وأعتقد أن هذا أمر طبيعي بالنسبة لنا ومن لا يريد التعرض للضغوط فلا ينبغي عليه العمل في هذا المجال.. وعليه البقاء في الفراش في بيته هادئا". ويحتل توتنهام المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 36 نقطة من 21 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن جاره اللندني أرسنال صاحب المركز الخامس الذي لعب 22 مباراة.

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