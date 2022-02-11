من هي السعودية يارا الحقباني التي واجهت لاعبة إسرائيلية.. وهزمتها؟ (صور)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خطفت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني الأضواء في مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزها على منافستها الإسرائيلية ريني نيكيشوف بمجموعتين نظيفتين، في الدور ثمن النهائي من بطولة نيروبي الدولية للتنس بمجموعتين دون مقابل بواقع (6-0) و(6-2)، لتضرب موعدا في الدور ربع النهائي مع البريطانية جادي كول.

وتناولت مجلة سيدتي مسيرة البطلة السعودية التي ولدت في عام 2004، وتحتل المركز 767 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وتعتبر أصغر لاعبة سعودية في لعبة التنس الأرضي، وأصغر رياضية تمثل السعودية.

وشاركت الحقباني في العديد من البطولات في آسيا، أفريقيا، أوروبا وأمريكا ومثلت السعودية على مستوى بطولات جونيورز، وبطولات فيوتشر وبطولة التضامن الاسلامي في باكو.

وحققت الحقباني 15 بطولة في بطولات الاتحاد الامريكي للتنس، وتعد أول سعودية تدخل التصنيف الدولي للتنس، وأول لاعبة في تاريخ الرياضة السعودية تُسجل رسمياً في ناد رياضي.

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