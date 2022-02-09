مفاجأة.. الزمالك يمنح لاعبا راتب يفوق ما يحصل عليه محمد صلاح وميسي ورونالدو

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف المرشح المحتمل على منصب أمانة الصندوق في نادي الزمالك المصري، هاني شكري، أن النادي مقبل على كارثة اسمها «خالد بوطيب».

وقال في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك تعاقد مع اللاعب المغربي خالد بوطيب بمبلغ وصل إلى 125 مليون جنيه، وهو مبلغ مخيف، ولم يُشارك اللاعب سوى في 720 دقيقة فقط، وتم الاستغناء عن خدماته، وقد شكي النادي رسميا للفيفا للمطالبة بالحصول على ثلاثة ملايين دولار قيمة المبلغ المتبقي في عقده، والشواهد تؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيصدر حكما لمصلحة اللاعب لان الزمالك هو من أخل بالعقد».

وأضاف: «يجب أن يُحاسب من تعاقد مع خالد بوطيب لأنه كلف النادي مبالغ فوق قدرات أي نادي في العالم، لو استعرضنا المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب سنجد أنه تقاضي 167 ألف جنيه عن الدقيقة الواحدة، وهو مبلغ يفوق ما يحصل عليه كل من محمد صلاح وميسي ورونالدو».

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