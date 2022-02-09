عقب الانتقادات الكثيرة في كأس الأمم الإفريقية.. اتحاد الكرة يحسم مصير كيروش

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حسم اتحاد كرة القدم المصري مصير استمرار مدرب المنتخب المصري، البرتغالي كيروش، وجهازه المعاون عقب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، حيث أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عدم صحة أي اخبار تتردد بشأن رحيل المدرب أو أي عضو من الجهاز الفني للمنتخب المصري وذلك قبل شهر من خوض مباراتين مصيريتين أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وأوضح عامر حسين خلال تصريحات عبر برنامج على قناة "إم بي سي مصر"، أن اتحاد الكرة لم يتخذ أي قرار قبل عودة المدرب المصري واستلام التقرير الخاص بمشاركة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال عامر: "لا صحة للحديث عن رحيل أي عضو في الجهاز الفني لمنتخب مصر، بالتأكيد سيكون هناك جلسة مع كارلوس كيروش بعد عودته لمصر وسيقدم تقريرا عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وما هي طلباته للمرحلة المقبلة، ولم يبلغ مدير المنتخب وائل جمعة بموعد عودته حتى الآن".

وتعرض مدرب الفراعنة كيروش، إلى انتقادات كثيرة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية وفي بطولة كأس العرب وحتى نهاية دور المجموعات في البطولة الإفريقية نتيجة لتذبذب الأداء المصري، وخسارته في المباراة الأولى أمام نيجيريا قبل أن يعوض المنتخب ذلك ويصل إلى المباراة النهائية بمجموعة جديدة من اللاعبين كانت من اختيار المدرب البرتغالي كيروش.

وعن مباراة السنغال ومكان إقامة المباراة قال عضو اتحاد الكرة المصري: "قرار كيروش هو الذي سوف ينفذ بشأن خوض مباراة السنغال بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم على ملعب استاد القاهرة".

ويخوض المنتخب المصري مباراتين غاية في القوة مع السنغال ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، يومي 24 و29 مارس المقبل، وكان المنتخب المصري قد خسر لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

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