بعد تألقه بأمم إفريقيا.. الزمالك يقدم أعلى عرض مالي في تاريخه لـ"أبو جبل"

المصدر: دبي - سيد مصطفى

أصبحت قضية تجديد عقد حارس المرمى، محمد أبو جبل هي الأولوية القصوى لدى مسؤولي نادي الزمالك، بعد تألقه اللافت في بطولة الأمم الافريقية التي استدل الستار على منافساتها مساء الاحد.

وعلمت "الإمارات اليوم" أن إدارة نادي الزمالك تستعد لعقد اجتماعا مع أبوجبل خلال الساعات القليلة المقبلة، لتقديم عرض مالي وصفه المقربون من إدارة النادي بأنه الأعلى في تاريخ النادي، وسيحصل أبوجبل على 15 مليون جنيه في الموسم، وبعقد يمتد لثلاثة مواسم، بخلاف عقد إعلاني قيمته خمسة ملايين جنيه عن الموسم الواحد، نجح رئيس النادي، مرتضي منصور في تأمينه من إحدى الشركات الكبرى في مصر.

ولم يسبق لأي لاعب محلي في الزمالك أن وصلت قيمة عقده السنوي 20 مليون جنيه.

وكان الزمالك قدم عرضا ماليا إلى محمد أبو جبل قبل السفر رفقة المنتخب الوطني المصري إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم افريقيا، بلغت قيمته سبعة ملايين جنيه عن الموسم، وهو العرض الذي رفضه اللاعب وطالب مساواته بالحارس محمد عواد الذي يحصل على 12 مليون جنيه عن الموسم الواحد.

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