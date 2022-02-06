سيناريوهات تدور في عقل كيروش.. تغيير مركز محمد عبد المنعم لإيقاف خطورة ماني

المصدر: دبي-سيد مصطفى

يدور في عقل مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، البرتغالي كيروش، العديد من الأفكار لمواجهة النقص الذي يعاني منه الفراعنة قبل مباراة السنغال في نهائي بطولة الأمم الافريقية في مركز الظهير الأيمن نتيجة تلقى عمر كمال عبد الواحد البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الكاميرون، واستبعاد أكرم توفيق بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

ووضع كيروش أكثر من سيناريو لسد تلك الثغرة أبرزها، الدفع باللاعب المتألق، محمد عبد المنعم في مركز الظهير الأيمن، واشراك محمود علاء إلى جانب محمود حمدي "الونش"، في مركزي قلب الدفاع، نظراً لما يملكه اللاعب من قدرات على إيقاف خطورة نجم منتخب السنغال ساديو ماني والذي يجيد اللعب في الجهة اليسرى.

كما وضع كيروش ضمن حساباته أيضا اشراك اللاعب الشاب امام عاشور في مركز الظهير الأيمن مع الاحتفاظ بمحمد عبد المنعم في مركزه كقلب دفاع.

ولم يكن هذان هما السيناريوهان اللذان يدوران في عقلية كيروش قبل مباراة السنغال، بل انه يفكر في اجراء بعض التعديلات الأخرى وأبرزها الدفع باللاعب أحمد السيد "زيزو"، في مركز محمد صلاح لقدراته على القيام ببعض المهام الدفاعية ومساعدة الظهير الأيمن في مواجهة الجهة اليسرى الخطيرة للسنغال على أن يدفع بمحمد صلاح كرأس حربة على حساب مصطفى محمد.

وينتظر أن يلعب منتخب مصر بتشكيلة تضم كل من محمد أبو جبل، محمد عبد المنعم، محمود علاء، الونش، أحمد فتوح، محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

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