زميل هالاند ينصحه بالاستمرار مع دورتموند

المصدر: وكالات

صرح ماركو ريوس قائد بوروسيا دورتموند، بأنه سينصح زميله النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بالبقاء مع الفريق الألماني عقب نهاية الموسم الحالي. ويمتد عقد هالاند حتى عام 2024، لكنه يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وسط حديث عن وجود شرط جزائي في عقده مع دورتموند، بقيمة 75 مليون يورو (86 مليون دولار)، وأن اللاعب يسعى لتفعيل الشرط الجزائي الصيف المقبل.

ولكن ريوس قال لصحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد، أنه إذا تم سؤاله فإنه سيقول لهالاند "أبق معنا"، لديك كل شيء هنا للتطور بشكل أكبر ، يمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا هنا وتسجيل الأهداف والشعور بأنه يحظى بالتقدير. وتابع ريوس "في النهاية عليه أن يتخذ القرار بنفسه، ما يشعر بأنه الأفضل بالنسبة له ، سيكون من المؤسف إذا رحل، لكن الحياة ستستمر وسنجد حلولا كفريق". وأكد ريوس (32 عاما) أن بإمكانه البقاء مع نادي دورتموند في المدينة التي تعد مسقط رأسه حتى الاعتزال. ويلعب ريوس في دورتموند منذ 2012 ويمتد عقده مع الفريق حتى 2023. وأشار ريوس "دورتموند فريقي وبلدتي وأود أن أنهي مسيرتي هنا".

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