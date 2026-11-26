تواجه إدارة مطعم شاورما في مدينة ملقة الإسبانية دعوى قضائية من عائلة امرأة تبلغ 26 عاماً، بعدما ابتلعت عملتين معدنيتين أثناء تناولها شطيرة شاورما، في حادثة انتهت بخضوعها لجراحة في القولون، ومكوثها في المستشفى لأكثر من أسبوع.

وذكر موقع «دياريو سور» الإسباني أن المرأة اشترت الشطيرة، ولاحظت أن قطع اللحم كانت قاسية، لكنها اعتقدت أنها أجزاء محترقة أو بقايا عظمة، ولم تدرك أنها قد تكون ابتلعت أجساماً معدنية.

وبحسب رواية شريكها، سيرجيو ريوس، بدأت آلام شديدة في البطن مصحوبة بانتفاخ حاد ونوبات قيء ووجود دم في البول.

وبعد أيام من الفحوص، كشفت النتائج وجود جسمين معدنيين في القولون، تبيّن أنهما عملتان من فئتي 50 و20 سنتاً، قالت المرأة إنها ابتلعتهما أثناء تناول الشاورما، وخضعت لاحقاً لتنظير القولون، قبل أن يقرر الأطباء التدخل جراحياً لإزالتهما، عبر فتح البطن وإجراء شق في القولون ثم خياطته، ما خلّف ندبة تتطلب 22 غرزة.

ووصف مدير المطعم المعروف، الواقعة بأنها «غريبة جداً»، قائلاً إن العثور على عظمة أو شعرة أمر يمكن تصوره، أما وجود عملتين معدنيتين في الشطيرة فـ«مستحيل».