النروجية يوهوغ تحصد أولى ذهبيات دورة أولمبياد بكين الشتوي

المصدر: وكالات

حصدت النروجية تيريز يوهوغ أولى الميداليات الذهبية الست في أولمبياد بكين الشتوي السبت، غداة الافتتاح الرسمي للألعاب التي تقام في الصين.

وأحرزت يوهوغ، التي كانت المرشحة الأوفر حظاً، ذهبية السكياتلون لدى السيدات في سباقات تزلج المسافات الطويلة، وأنهت السباق في 44 دقيقة و13.7 ثانية، لتحصد ما يُتوقع أن يكون أول ميدالية من بين عدة ستحرزها النروج في تزلج المسافات الطويلة في هذه الدورة.

وحصدت الروسية ناتاليا نيبرييفا التي تخوض المنافسات تحت العلم الأولمبي، الميدالية الفضية لتفوقها بفارق 0.3 ثانية على النمسوية تيريزا ستادلوبر التي أحرزت البرونزية.

وتعد هذه الذهبية تتويجاً لعودة أولمبية مظفرة ليوهوغ. فقد فازت بذهبية التتابع في أولمبياد 2010 وبرونزية وفضية في 2014، لكنها غابت عن دورة ألعاب بيونغ تشانغ 2018 للإيقاف بسبب المنشطات.

وجاءت حينها نتيجتها إيجابية لفحص الستيرويد الذي قالت إنه كان في مرهم شفاه وصفه لها طبيب الفريق.

وكادت الرياضية البالغة 33 عاماً أن تستبعد من المنافسات قبل سفرها إلى الصين عندما تم تصنيفها على أنها مخالطة وثيقة لحالة كوفيد، بعد ثبوت إصابة اثنين من زملائها في الفريق النروجي.

وقالت يوهوغ بعد فوزها باللقب الأولمبي في مشاركتها الثالثة "في البداية كنت سعيدة حقاً لمجرد المجيء إلى هنا لأن لدينا إصابات كوفيد في فريقنا".

وأضافت "تدربت آلاف الساعات من أجل هذه اللحظة، وكنت بعيدة عن بيتي كثيراً على مر السنين. لذلك من الجميل تحقيق هذا الهدف".

ووفقاً لمؤسسة "غرايسنوت" للإحصاءات الرياضية، من المتوقع أن تحصد النروج 45 ميدالية في بكين، بينها 21 ذهبية.

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