رغم الجدال حول مصيره.. ديمبيلي يعود إلى تشكيلة برشلونة

المصدر: وكالات

عاد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى تشكلية فريق برشلونة التي ستواجه أتلتيكو مدريد الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم الجدال المتواصل حيال تجديد عقده مع النادي الكاتالوني.

واختار المدرب تشافي هرنانديس الاعتماد على ابن الأربعة والعشرين عاماً، رغم التعزيزات التي استقدمها الفريق في نافذة الانتقالات الشتوية مع ضم أداما تراوري وفيران توريس والغابوني بيار-إيميريك، في مسعى لإنهاء البطولة في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي حذر ديمبيلي في 19 كانون الثاني/يناير من أنه يتعين عليه "تمديد" عقده أو "مغادرة" النادي.

لكن مدرب برشلونة أقرّ بأن لا خيار أمامه سوى استدعاء اللاعب الفرنسي الذي حذر بدوره من أنه لن "يستسلم للابتزاز" بعدما استُبعد من التشكيلة لمواجهة أتلتيك بلباو في دور الـ16 لكأس اسبانيا حينما ودّع برشلونة المسابقة بخسارته في الوقت الإضافي.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي الشبت عشية المواجهة المرتقبة مع رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني إن "الظروف حتمت علينا إيجاد حل مع عثمان".

وأضاف "هو جزء من النادي والفريق. التقينا وقررنا أنه جزء من الفريق. لا يمكننا أن نطلق النار على أنفسنا. إنه قرار النادي وسنستخدمه عندما نعتقد أنه ضروري. إنه لاعب في الفريق مثل أي لاعب آخر".

وتابع المدرب الإسباني "قبل شهر قررنا شيئاً، لكن الظروف تغيرت. لقد فعلنا كل ما في وسعنا لإيجاد حل. أتفهم موقف النادي واللاعب والمشجعين الذين يمكن أن يكونوا مشمئزين بعض الشيء".

وأردف "لكن علينا أن نكون أنانيين. إنه لاعب يمكنه مساعدتنا في تحقيق أهدافنا. نحن جميعاً في هذا معاً. نعتقد الآن أن الأفضل للفريق هو أنه جزء من الفريق بشكل طبيعي".

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة في الصيف المقبل، وحينها سيكون قادراً على المغادرة مجاناً.

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