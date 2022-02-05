من يختار اللاعبين لتسديد ركلات الترجيح محمد صلاح أم كيروش؟ لاعب مصر يكشف الحقيقة!

المصدر: محمد الحتو - دبي

حقق المنتخب المصري نجاحاً باهراً في تنفيذ ركلات الترجيح خلال بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون وشهدت انتصارين للفراعنة من علامة الجزاء على ساحل العاج والكاميرون في الدورين ربع ونصف النهائي على التوالي، في وقت تقدم فيه للتنفيذ لاعبين غير نجوم الخبرة في التشكيلة المصرية مثل عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم والبديل أحمد سيد زيزو! مما دفع المراقبين للتساؤل: من يختار اللاعبين لتنفيذ الركلات المدرب البرتغالي كيروش أم قائد ليفربول محمد صلاح؟.

وشوهد محمد صلاح في مباراتي ساحل العاج والكاميرون يسأل اللاعبين: "مين يشوت؟"، فيما كان كيروش يجلس مع جهازه التدريبي المعاون لتحديد هوية منفذي الركلات! فاختلط الأمر على الجماهير قبل أن يكشف لاعب المنتخب محمد عبد المنعم حقيقة ما يجري في الكاميرون من خلال اتصال هاتفي جرى بينه ومدربه بنادي فيوتشر المصري عبدالظاهر السقا إذ قال الأخير في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "بعد لقاء ساحل العاج اتصلت بعبدالمنعم وقلت له.. من قالك لك أن تسدد ركلة ترجيح؟ يخربيتك وقعت قلبي، فردّ عليّ بأن محمد صلاح سأل اللاعبين من يسدد فقلت له أنا سأفعل".

وواصل "السنوات العشر القادمة ستكون لعبد المنعم.. وكان وائل جمعة (مدير منتخب مصر) تواصل معي بناء على طلب كارلوس كيروش وسألني عن شخصية اللاعب قبل ضمه لمنتخب مصر".

يذكر أن عبد المنعم (23 عاما) حديث العهد في المنتخب المصري ولكنه أثبت وجوده بإمكاناته الفنية وشخصيته القوية حتى أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي التي سجل خلالها ركلة تريجيحية بثقة كبيرة لا تعبر عن الفترة الزمنية القليلة التي قضاها مع المنتخب المصري.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه السنغال في المباراة النهائية، الأحد، (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news