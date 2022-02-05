«فار مغربي» يقود مباراة السنغال ومصر

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

عينت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الجمعة، الحكم المغربي عادل زوراق، لقيادة غرفة تقنية الفيديو المساعد “فار”، في مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم (الكاميرون 2021 )، التي ستجمع الأحد المنتخب المصري بنظيره السينغالي.

وحسب صحيفة هسبريس المغربية، سيساعد عادل زوراق في قيادة غرفة الـ”فار”، كل من مواطنيه بشرى كربوبي، وزكرياء البرنسي، فيما أسندت مهمة إدارة المباراة للحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز.

ويعاون فيكتور غوميز مواطنته زاكيل توسي والليسوتى سورو باتسوان والكونغولي جان جاك ندالا حكما رابعا.

وأسفرت مبارتا نصف نهائي أمم إفريقيا عن تأهل منتخبي السنغال ومصر للمباراة النهائية، حيث نجح الأول في الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3/ 1، فيما حقق منتخب مصر الفوز على الكاميرون بضربات الترجيح بنتيجة 3/ 1.

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