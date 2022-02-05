مدرب تشلسي يؤكد غياب جيمس عن مونديال الأندية

المصدر: وكالات

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن رييس جيمس، الظهير الأيمن، لن يسافر إلى أبوظبي مع الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة وأن اللاعب مازال يحتاج لأسابيع قليلة للعودة من إصابته.

وتعرض جيمس لإصابة بنهاية شهر ديسمبر الماضي، ولم يتمكن من بعدها العودة للتدريبات الجماعية. وكانت إصابة جيمس محبطة لتشيلسي، نظرا لأنهم فقدوا بالفعل بن تشيلويل لنهاية الموسم بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في الشهر السابق.

ولن يعود جيمس في المستقبل القريب، وفقا لما أكده توخيل أمس، ومع ذلك لم يكن توخيل محبطا للغاية لعدم قدرة تشيلسي على التعاقد مع بديل إضافي لمركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة فريق بلايموث في الدور الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم:" جربنا وكانت لدينا أفكار، في النهاية ملتزمون بما نملك ونحن سعداء".

وأضاف:"رييس سيعود في وقت ما (هذا الموسم) لسوء الحظ ليس بن تشيلويل، ولكن رييس سيعود للمنافسة على حجز مقعدا في التشكيلة الأساسية". وأكد :" في هذه اللحظة، سيزار أزبيليكويتا يقدم مستوى جيد ومركز جيد. لهذا فإن الأمور بخير. نحاول البحث عن حلول في فريقنا".

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