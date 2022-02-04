وزير الرياضة المصري يحدد مكافأة إضافية لـ"الفراعنة" في حال الفوز بكأس إفريقيا

المصدر: وكالات

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري عن رصد مكافاة قدرها عشرة ملايين جنيه إضافية لمنتخب بلاده حال تتويجه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية من البطولة، وذلك عقب تغلبه على نظيره الكاميروني 3 / 1 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، ليلتقي بنظيره السنغالي بعد غد في المباراة النهائية.

وقال أشرف صبحي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية إنه تلقي اتصالا من أحد رجال الاعمال المصريين الذي رصد مكافأة قدرها عشرة ملايين جنيه للاعبي المنتخب في حال الفوز باللقب. وأوضح أن المكافأة التي سيتم تقديمها للاعبين ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصلون عليها وفق اللوائح المنظمة، معربا عن تقديره لجميع اللاعبين على ظهورهم المميز وإصرارهم على الفوز لتحقيق البطولة للمرة الثامنة.

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