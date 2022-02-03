فيدرير يحدد موعد عودته إلى ملاعب التنس

المصدر: وكالات

ترك نجم التنس السويسري روجر فيدرير، الباب مفتوحا أمام موعد عودته للملاعب مجددا، لكنه أكد اليوم أنه يرغب في العودة للمشاركة في جولة لاعبي التنس المحترفين. وقال فيدرر (40 عاما) في أحد فعاليات الرعاة: "لازلت لا أستطيع الركض، لكنني أعمل بشكل يومي في صالة الألعاب الرياضية، أتمنى حقا أنه يمكنني وضع كل ثقلي على ركبتي في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع". وأضاف: "الآن سنرى إذا ما كان الجسد سيستجيب لذلك، وحينها يمكنني ضرب الكرة مجددا في أبريل المقبل أو مايو".

وكان اللاعب المصنف الأول عالميا سابقا قد خضع لجراحة ثالثة في الركبة في أغسطس الماضي، كما أنه لم يلعب منذ خسارته في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون في عام 2021. وقال نجم التنس السويسري: "بالطبع أتمنى أن يسير كل شيء بشكل سريع، لكن الأطباء لا يريدونني أن استبق الأحداث". وتوج فيدرر بـ20 لقب في بطولات جراند سلام، وكان يتقاسم الرقم القياسي مع منافسه الإسباني رافائيل نادال حتى فاز الأخير ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، ليرفع اللقب رقم 21 في مسيرته.

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