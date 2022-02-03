ساديو ماني يعلق على مواجهة محمد صلاح في نهائي إفريقيا بعد صدق توقعاته

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

صدق النجم السنغالي ولاعب ليفربول ساديو ماني، في توقعاته التي أطلقها قبل انطلاق البطولة الإفريقية عندما قال في لقاء تلفزيوني "سنصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.. ولكن لا أعلم من سأقابل محمد صلاح أم كيتا"، وذلك كان رداً على سؤال عن مواجهة زميليه في فريق ليفربول الإنجليزي، ليصدق اللاعب ويقترب من التتويج باللقب القاري والذي خسره النسخة الماضية أمام الجزائر في البطولة التي أقيمت في مصر.

ونجح المنتخب السنغالي الذي لم يخوض اختبارات صعبة وحقيقية في طريق الوصول إلى نهائي البطولة، في الفوز على بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي بنتيجة 3-1، وينتظر الفائز من مواجهة مصر والكاميرون في مباراة اليوم الخميس بالدور نصف النهائي.

وكان ماني قد أثار الكثير من الجدل عقب إعلان قرعة الدور النهائي للوصول إلى المونديال عندما أكد أن منتخب السنغال سيهزم مصر 1-0 بطريقة ضاحكة وهو ما تسبب في الكثير من الجدل بالشارع المصري.

وعقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي وردا عن مواجهة محمد صلاح في المباراة النهائية رفض النجم السنغالي الحديث كثيراً وقال في تصريحات تلفزيونية: "كانت مباراة صعبة وكنا نعلم أن بوركينا فاسو منتخب صعب وتسببوا لنا في الكثير من المتاعب، صعدنا الأن إلى المباراة النهائية، تمكنا من السيطرة على مجريات المباراة وخلقنا العديد من الفرص لكي نسجل، لا أدري من سنواجه مصر أم الكاميرون سنرى في المباراة".

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