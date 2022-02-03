أزمات كأس الأمم الإفريقية مستمرة.. طائرة "درون" تقلق المصريين

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أوقف المنتخب المصري تدريبه الرئيسي الأخير أمس استعداداً لمواجهة الكاميرون في الدور نصف النهائي أكثر من مرة بسبب تحليق طائرة مسيرة "درون" فوق مران المنتخب دون التنسيق المسبق مع إدارة المنتخب قبل بدايته، وقرر الجهاز الفني للمنتخب إيقاف المران خوفاً من أن يكون الأمر تجسسا.

وعقب تلقي منسقة مران منتخب مصر شكوى من الفريق، كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن "سبب وجود الطائرة هو التمشيط الأمني بمحيط الملعب الأوليمبي، وطبقا لما نشر في موقع "في الجول" المصري، قال منظم بالبطولة: "مران منتخبي مصر ونظيره الكاميروني كانا في الوقت نفسه، ولا بد من متابعة الأمن للتدريب للحفاظ على سلامة الجميع".

وكانت البطولة الإفريقية قد شهدت العديد من الأزمات جعلتها من أسوأ النسخ الإفريقية تنظيماً وخاصة بعدما شهدت مقتل 8 أشخاص من الجماهير الكاميرونية نتيجة التدافع في إحدى المباريات.

وطبقاً للتقارير المصرية فإن الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر إيقاف مرانه أكثر من مرة الأربعاء، بعدما لاحظ وجود طائرة تحلق في السماء بصورة متكررة لا علاقة لها ببعثة المنتخب.

ويلتقي منتخب مصر مع صاحب الأرض والجمهور منتخب الكاميرون اليوم الخميس في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعدما تأهل منتخب مصر على حساب المغرب في الدور ربع النهائي، بينما تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعد الفوز على غامبيا.

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