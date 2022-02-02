رسمياً.. أوباميانغ يحمل قميص برشلونة حتى 2025

المصدر: وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة وبيار-إيميريك أوباميانغ الى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع أرسنال"، مضيفاً "سيوقع اللاعب عقداً حتى يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو".

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