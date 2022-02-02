إقالة الروماني فاليرو مدرب منتخب سورية بعد ساعات من الخسارة أمام كوريا

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الذي يرأسه الروماني تيتا فاليرو، وذلك بعد ساعات من الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-صفر ضمن الجولة الثامنة من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

وأشار البيان على صفحة الاتحاد على فيسبوك الى أن إقالة الجهاز الفني جاءت "بسبب فشله في تقديم الإضافة الفنية المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام الإمارات وكوريا وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي على ان يتم لاحقا تعيين كادر إداري وفني جديد لاستكمال الجولتين الأخيرتين في التصفيات أمام لبنان والعراق".

وتضمن البيان حل الجهاز الاداري للمنتخب "لعدم إظهار الجدية المطلوبة في القيام بالمهام المنوطة به".

ويحتل منتخب سوريا المركز السادس الاخير في المجموعة الاولى برصيد نقطتين من ست هزائم وتعادلين وفقد فرصة المنافسة على المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق.

وضمنت ايران المتصدرة وكوريا الجنوبية الثانية تأهلمها الى النهائيات نهاية العام الحالي في حين ستتنافس الإمارات (9 نقاط) ولبنان(6) والعراق (5) على المركز الثالث في آخر جولتين.

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