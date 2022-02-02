أوباميانج حزين من «الرحيل المؤلم» عن أرسنال دون وداع جيد

المصدر: وكالات

قال المهاجم بيير إيمريك أوباميانج إنه يشعر بالندم على ظروف رحيله من أرسنال، وأكد أنه من المحزن عدم إمكانية وداع زملائه بشكل جيد قبل استكمال انتقاله المنتظر إلى برشلونة.

وأكد أرسنال مساء الثلاثاء الانفصال بالتراضي عن مهاجم منتخب الجابون، لتنتهي تكهنات حول مستقبل اللاعب، بعدما جرده المدرب ميكل أرتيتا من شارة القيادة "لأسباب انضباطية" في ديسمبر.

وكتب أوباميانج على إنستجرام "كان تركيزي ينصب دائما بنسبة 100 بالمئة على أن أفعل كل ما بوسعي من أجل النادي، ولهذا السبب فإنه من المؤلم الرحيل دون وداع جيد، لكن هذا حال كرة القدم".

وأضاف "أنا حزين أني لم أحصل على فرصة لمساعدة زملائي في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس لدي إلا كل الاحترام للنادي، وأتمنى حقا لكل زملائي والمشجعين التوفيق وقضاء سنوات عديدة ناجحة في المستقبل".

وانضم المهاجم البالغ عمره 32 عاما إلى أرسنال قادما من بروسيا دورتموند منذ أربع سنوات وسجل 92 هدفا في 163 مباراة.

وذكرت تقارير بريطانية أن أوباميانج شارك في المران مع برشلونة يوم الثلاثاء بعدما سافر إلى المدينة الإسبانية يوم الاثنين.

وأكد جوان لابورتا رئيس برشلونة أن الإعلان عن الصفقة بات وشيكا وقال "سنقدم آداما تراوري (من ولفرهامبتون يوم الأربعاء)، وإذا سارت كل الأمور بشكل سليم، فإننا سنقدم أيضا أوباميانج".

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