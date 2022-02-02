الأزمة تشتغل.. كيروش يرد على إيتو بعد تصريحات "الحرب" ويتفق مع محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يبدو أن تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، لن تمر مرور الكرام إذ استمرت تبعات هذه التصريحات الغير مسؤولة من النجم الكاميروني السابق والذي وصف مباراة الكاميرون مع مصر بأنها حرب ويجب على اللاعبين أن يخوضوا اللقاء كأنه حرب ويجب الفوز فيها، حيث انتقد مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، هذه التصريحات ورد عليها بقوة.

وقال مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش في تصريحات صحافية: “أردت الظهور للرد على بعض القصص التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أؤكد قوة العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني، نحن أسرة واحدة وهو ما قاله محمد صلاح، لا يوجد من يمثل الأهلي فقط أو الزمالك، نحن هُنا نمثل المنتخب المصري”.

ويخوض منتخب مصر لقاء صعب أمام صاحب الأرض الكاميرون في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء غد الخميس، وكان صامويل إيتو قد اجتمع مع لاعبي منتخب الكاميرون، ووصف مهمة التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب مصر بالحرب

وأضاف كيروش رداً على تصريحات صامويل إيتو: “أنا مستاء من هذه التصريحات، ولم يكن من المفيد قولها، لأن كرة القدم ليست حربًا، بل هي للمتعة وإسعاد الناس، الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب”.

وهو بذلك يوجه اتهام غير مباشر إلى رئيس الاتحاد الكاميروني لفشله في حماية الناس بعد الكارثة التي شهدها ملعب أولمبي، وتسببت في وفاة 8 مشجعين، من بينهم طفل وإصابة 50 مشجعًا قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر.

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