كوريا الجنوبية تتأهل إلى كأس العالم للمرة 11

المصدر: وكالات

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 للمرة 11 في تاريخه قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا بعد فوزه 2-صفر على سوريا اليوم الثلاثاء.

ورفعت كوريا رصيدها إلى 20 نقطة بالمركز الثاني متأخرة بفارق نقطتين عن إيران التي تأهلت للنهائيات الجولة الماضية وفازت 1-صفر على ضيفتها الإمارات اليوم أيضا.

وظل رصيد الإمارات تسع نقاط في المركز الثالث، متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن لبنان وأربع عن العراق بعد تعادل الفريقين 1-1 في صيدا في وقت سابق اليوم.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم العام الحالي في قطر، بينما تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

وتأهلت إيران وكوريا الجنوبية عن المجموعة الأولى مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث بالمجموعتين في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وظل رصيد سوريا نقطتين من ثماني مباريات في ذيل الترتيب بعدما تلقت الخسارة السا

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