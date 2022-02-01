السعودية تخسر أمام اليابان في تصفيات المونديال.. وتحتفظ بالصدارة

المصدر: وكالات

تعرضت السعودية لأول خسارة بمشوارها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمام مضيفتها اليابان 2-صفر اليوم الثلاثاء لكنها احتفظت بصدارة مجموعتها.

وهز تاكومي مينامينو مهاجم ليفربول وجونيا إيتو الشباك في كل شوط لتقلص اليابان صاحبة المركز الثاني الفارق مع السعودية إلى نقطة واحدة في المجموعة الثانية.

وبعد ستة انتصارات وتعادل مع أستراليا تعرض فريق المدرب إيرفي رينار لأول هزيمة بالمجموعة في استاد سايتاما، ليتوقف رصيده عند 19 نقطة قبل جولتين مقابل 18 لليابان و14 لأستراليا التي تواجه عمان في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وكانت السعودية، التي افتقدت جهود القائد سلمان الفرج وهدافها بالتصفيات صالح الشهري للإصابة، بحاجة للفوز اليوم لحسم التأهل.

وحققت اليابان فوزها السادس على التوالي في المجموعة وثأرت من الخسارة في جدة 1-صفر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

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