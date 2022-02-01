تصريحات عدائية تكشف غِل الكاميرون من منتخب مصر.. "استعدوا للحرب" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو عن غِل الكاميرونيين من المنتخب المصري قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الخميس (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، مطالباً لاعبي "الأسود غير المروضة" بالفوز واغتنام الفرصة التي يجب ألا تضيع على أرضهم وأمام جمهورهم، على حد تعبيره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأسطورة الكرة الكاميرونية في جلسة مع لاعبي منتخب بلاده يحفزهم فيها على بذل طاقة مضاعفة للفوز على مصر التي يقودها ثالث أفضل لاعب في العالم محمد صلاح، وقال: "كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب.. الحرب.. هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة مثل الحرب"، مضيفاً: "لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل".

وكانت الكاميرون قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على غامبيا 2-صفر، فيما تجاوزت مصر عقبة المغرب 2-1، ويعتبر كلا المنتخبين أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة.

يذكر أن منتخبي مصر والكاميرون تقابلا في 27 مباراة، حقق خلالها "الفراعنة" الفوز في 15 مناسبة، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات، وفي بطولة أمم إفريقيا، تقابلت مصر مع الكاميرون 13 مرة، وتفوق "الفراعنة" في 7 مباريات، وسبق للمنتخبين أن تواجها في نهائي كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب القاري على حساب الكاميرون عامي 1986، و2008، بينما ذهب لقب عام 2017 للكاميرون.

"إنها الحرب".. إيتو يحفز لاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر بنصف نهائي كأس الأمم pic.twitter.com/D5htwtjfBh — Yallakora (@Yallakoranow) January 31, 2022

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