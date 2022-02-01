تصريح مستفز ومثير من صامويل إيتو قبل مواجهة مصر: أنها الحرب (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أشعل رئيس الاتحاد الكاميروني النجم السابق صامويل إيتو مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بحديثه عن مواجهة مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث وصف المباراة مع المنتخب المصري بأنها حرب ويجب على لاعبيه استغلال الفرصة جيداً وعدم خسارة المباراة والصعود إلى المباراة النهائية.

ونشر موقع "سكاي نيوز" فيديو اجتماع رئيس الاتحاد الكاميروني واللاعب السابق صامويل إيتو مع لاعبيه، وقال: "كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر، استعدوا بنفس العمل لأنها الحرب، هكذا يجب أن تلعبوا هذه المباراة الحرب، لا يمكنكم ترك هذه الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث".

وعلق الكثيرون على الفيديو بأنه كان على رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو، وهو لاعب عالمي سابق أن يوجه رسالة أفضل من ذلك كونها مباراة كرة قدم وكان يجب حث لاعبيه على التفوق داخل الملعب بالأداء وليس العنف.

ويخوض المنتخب المصري تحدي صعب أمام نظيره منتخب الكاميرون، يوم الخميس المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بعد أن اقصى ساحل العاج والمغرب من البطولة ويضم المنتخب المصري بين صفوفه عدد كبير من الإصابات يحاول الجهاز الطبي التعامل معها للحاق عدد من اللاعبين للمباراة الهامة.

بينما تأهل منتخب الكاميرون إلى الدور نصف النهائي للنسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، على حساب نظيره الغامبي، عقب فوزه عليه بهدفين من دون رد، في الدور ربع النهائي.

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