القضاء القطري يرفض استلام شكوى مغربية ضد حفيظ دراجي‎

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

قالت مصادر من داخل نادي المحامين في المغرب إن القضاء القطري لم يتعامل مع الشكوى التي رفعها محامون مغاربة ضد المعلق الرياضي حفيظ دراجي بشبهة سب النساء المغربيات. وهي القضية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وأضافت مصادر أن نادي المحامين بالمغرب كلف محاميا قطريا بالنظر في الموضوع، لكن القضاء القطري رفض استلام الشكاية وطالب بأن تقدمها السفارة المغربية باعتبارها الممثل الرسمي للمملكة، ودعا المحامي المكلف إلى فتح المسطرة الجنائية بالمغرب ومخاطبة النائب العام القطري بعد ذلك عن طريق التعاون الدولي. بحسب موقع «هسبريس».

وأردفت المصادر أن عددا من المغاربة توجهوا لوضع شكايات لدى القضاء القطري، لكن تم رفض تسلم شكاياتهم، بينما شكاية نادي المحامين بالمغرب لم يتم رفضها وإنما لم يحرك التحقيق حتى الآن.

وينص القانون القطري صراحة على أن الاختصاص ينعقد بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، و بالتالي فإن محاكم قطر مختصة في الحادثة المذكورة، ولا يستلزم الأمر تقديم الشكوى في المغرب وإحالتها عن طريق الدبلوماسية.

وتقدم نادي المحامين بالمغرب بعريضة شكوى موجهة إلى النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات مادة في القانون الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتنص هذه المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».

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