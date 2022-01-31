شاهد محمد صلاح يرقص شعبي على أغنية محمود الليثي بعد الفوز على المغرب (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقائد المنتخب المصري محمد صلاح وهو يرقص على أنغام أغنية مصرية شعبية للفنان محمود الليثي بعد الفوز الثمين للفراعنة، الأحد، على المنتخب المغربي 2-1 في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.

وكان محمد صلاح قاد المنتخب المصري للتأهل إلى المربع الذهبي لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي الخميس (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، بعدما سجل هدف التعادل في الشوط الثاني بمرمى المغرب وصنع كرة نموذجية لزميله محمود حسن "تريزيغيه".

ونال المنتخب المصري بقيادة عملاق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أداء ناضجاً من الناحية الفنية، وتحلى لاعبوه بالمسؤولية ونفذوا تعليمات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي بدوره قرأ المجريات ببراعة على الرغم من الأزمات التي واجهت المنتخب من إصابات عدة خصوصاً أنه اضطر لإكمال المباراة بإشراك الحارس الثالث محمد صبحي كما أصيب خط الدفاع بالكامل منذ بداية البطولة ابتداءاً بأحمد فتوح قبل عودته للمشاركة، ومحمود "الونش" وأحمد حجازي وأكرم توفيق، ولكن المنتخب المصري بذل طاقة مضاعفة وبلغ الدور نصف النهائي.

محمد صلاح في حافلة المنتخب بعد الفوز على المغرب 😄



🎥: IG/RamadanSobhi pic.twitter.com/8LLuBWOnuz — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

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