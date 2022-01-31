تصرف غريب.. حكم مباراة مصر والمغرب في كأس إفريقيا يعتدي على اللاعب منير الحدادي.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف مقطع فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قيام الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي أدار مباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون بالاعتداء على لاعبي مصر والكاميرون خلال الاشتباك الذي وقع بين لاعبي الفريقين، إذ قام الحكم بدفع اللاعبين بقوة، كما قام بضرب لاعب منتخب المغرب منير الحدادي ودفعه نحو الأرض.

وفازت مصر على المغرب 2-1 وتأهلت إلى الدور نصف النهائي لملاقاة الكاميرون يوم الخميس المقبل.

من جانبه سخر الفنان المصري محمد هنيدي، من الحكم السنغالي ماجيتي نداي، وكتب هنيدي، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «الحكم مكفهوش اللي بيعمله من أول الماتش.. بقى يضرب لعيبة المغرب عشان يحسبها بعد كده فاول علينا».

وسادت حالة من عدم الارتياح للمستوى الذي ظهر عليه الحكم السنغالي، إذ أدان الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور، الحكم السنغالي ندالا، وشدد الغندور في تصريحاته عقب المباراة أن الحكم السنغالي أدار عدد من المباريات السابقة، ومباراة مصر هي الثالثة ولكنه كان أقل فيها من حيث التأثير واتخاذ القرارات الصحيحة.

وأوضح الغندور أن الحكم لم يقدم الأداء المعهود وترك لاعبي المنتخب الصمري عرضة لأية احتكاكات غير صحيحة على الإطلاق، لافتاً إلى أن هناك حكام يوقفون المباريات بدون أية احتكاكات على الإطلاق من أجل التحذير على اللاعبين بعدم اتخاذ أية قرارات غير صحيحة قد تؤدي بهم إلى الهاوية.



وشدد الحكم المصري السابق، على أن اللاعبين يسعون إلى الإجادة والثقة في كل أرجاء الملعب، وأن الحكم السنغالي لم يكن موفقاً، وأن احتساب ركلة الجزاء الأولى ضد مصر قرار صحيح ولكنه كان نابعاً من «الفار» وليس من حكم الساحة.

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