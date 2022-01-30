مذيع مصري يفقد صوته بعد فوز مصر على المغرب في كأس إفريقيا.. (فيديو)

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ظهر المذيع المصري أحمد موسى منفعلا بسبب تفاعله مع مباراة مصر والمغرب التي أقيمت مساء اليوم الأحد في الدور ربع النهائي من كأس إمم إفريقيا وشهدت فوز مصر بنتيجة 2-1 وتأهلها لملاقاة الكاميرون مستضيفه البطولة في الدور نصف النهائي.

وخلال تعليقه على فوز مصر بنتيجة المباراة ظهر المذيع أحمد موسم خللا تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد وهو منفعلا وغاضبا من حكم المباراة الذي وصفه بـ"الحكم الفاشل الذي يجب أن يحكم مباراة مصارعة وليس كرة قدم"، كما فقد أحمد موسى صوته في نهاية تعليقه على أحداث المباراة.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام نظيره المغربي بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.

وفي الشوط الإضافي سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 100.

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب كوت ديفوار 5 / 4 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

فيما تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ثم فاز على مالاوي 2 / 1 في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على جامبيا 2 / صفر.

صوته راااح.. انفعال وغضب عارم من أحمد موسى بسبب حكم مباراة مصر والمغرب : فااااااشل يحكم مصارعة مش كرة#صدى_البلد pic.twitter.com/TsrMdUxBx7 — صدى البلد (@baladtv) January 30, 2022

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