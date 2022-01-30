بحارس ثالث ومدافعين بدلاء.. مصر تقصي المغرب من أمم إفريقيا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد أن قلب الطاولة على المغرب، وفاز عليه 2/1، ليضرب موعداً مع الكاميرون الدولة المُضيفه.

ويدين الفراعنة بتلك النتيجة إلى نجمه الكبير محمد صلاح الذي سجل الهدف الأول لمنتخب بلاده، "53"، وصنع الهدف الثاني الذي سجله تريزيجيه، "100".

وكان نجوم الأطلسي قد تقدموا في وقت مبكر من علامة الجزاء عن طريق سفيان بوفال.

وتعرض المنتخب المصري لظفروف صعبة خلال المباراة، بإصابة المدافع أحمد حجازي وخروجه في وقت مبكر، وكانت الضربة الأقوى للفراعنة تعرض الحارس محمد أبوجبل لإصابة بشد في العضلة الأمامية لم يستطع معها اكمال المباراة، وشارك بدلا منه الحارس الثالث في قائمة مصر محمد صبحي الذي خاض مباراته الدولية الأولى بقميص الفراعنة.

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة في أشواطها الأربعة، اذ نجح المنتخب المغربي في أن يبعثر أوراق الفريق في وقت مبكر، حينما تحصل أشرف حكيمي، على ضربة جزاء بعد أن عرقله المدافع، أيمن أشرف، داخل الصندوق، انبرى إليها سفيان بوفال، ونفذها بنجاح على يمين الحارس.

وغابت محاولات نجوم الأطلسي الهجومية، بعد الهدف وتراجعوا دون مبرر إلى وسط ملعبهم، ما مكن الفراعنة لتنظيم صفوفهم، لتشهد الدقيقة 20 أول تهديد مصري على مرمى الحارس ياسين بونو، الذي تصدى لتسديدة أيمن أشرف وارتدت دون أن تجد المُتابع.

واستمرت المساعي من جانب محمد صلاح ورفاقه لتعديل النتيجة، اذ أضاع عمر مرموش فرصة لا تُعوض للتعادل من وضعية انفراد، ليتباطآ ويبعدها الدفاع.

ودانت الأفضلية المطلقة للمنتخب المصري في الشوط الثاني، ومع أول فرصة حقيقية تمكن محمد صلاح أن يُعيد المباراة لنقطة البداية مستغلا كرة مرتدة من الحارس المغربي، وأودعها بسهولة في المرمى.

وعادت خطورة الفراعنة لتظهر عن طريق تريزيجيه الذي سدد كرة تلقاها من محمد صلاح ومرت بمحاذاة القائم.

وكانت الفرصة الأخطر في هذا الشوط لمصلحة الفريق المغربي عن طريق نايف أكرد، الذي حول عرضية سفيان رحيمي برأسه أبعدها الحارس محمد أبو جبل وارتدت بعد ذلك من العارضة ليُبعدها الدفاع.

ولكن خبرة محمد صلاح حسمت الأمور في وقت قاتل، حينما انطلق من جهة اليمين، ومرر كرة على طبق من ذهب إلى تريزيجيه حولها بسهولة إلى داخل الشباك.

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