مانشستر يونايتد يحقق في إدعاءات بشأن اعتداء نجم الفريق على سيدة

المصدر: وكالات

يفحص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إدعاءات تتعلق باعتداء لاعبه ماسون جرينوود على سيدة.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا اليوم الأحد للرد على الإدعاءات التي جرى نشرها مصحوبة بصور وتسجيل صوتي، والتي لم تعد متاحة على الحساب الخاص بالسيدة على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور.

وذكر مانشستر في بيانه "نحن على دراية بالصور والإدعاءات المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي، لن نصدر المزيد من التعليقات لحين وضوح الحقائق... مانشستر يونايتد لا يتسامح مع العنف من أي نوع".

وأكدت الشرطة في مانشستر أنها تنتظر المزيد من المعلومات بشأن الإدعاءات المتعلقة بجرينوود.

وأضاف بيان الشرطة "شرطة مانشستر الكبرى على دراية بالصور والفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الكاملة".

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