مانشستر سيتي يقترب من ضم أبرز موهبة أرجنتينية حاليا

المصدر: وكالات

أكد نادي ريفر بليت الأرجنتيني اليوم أن مهاجمه جوليان الفاريز في طريقه للتوقيع لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي. وأوضح ريفر بليت أن الفاريز سيبقى في صفوف الفريق على سبيل الإعارة، مع إمكانية استمراره حتى نهاية الموسم المقبل.

وسجل الفاريز (21 عاما) مسيرة رائعة مع ريفر بليت في 2021، حيث أحرز 24 هدفا خلال 46 مباراة على مستوى جميع المسابقات، ويعتبر أبرز المواهب الأرجنتينية حاليا. وبفضل مستواه الرائع انضم الفاريز إلى المنتخب الأرجنتيني كما أصبح على أعتاب الانتقال لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وتردد أن قيمة الصفقة بلغت 4ر15 مليون جنيه استرليني (5ر18 مليون يورو) ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في إنجلترا غدا الاثنين، لكن اللاعب سيعود إلى صفوف ريفر بليت بعقد إعارة يمتد حتى يوليو المقبل على أدنى تقدير.

وقال خورخي بريتو رئيس ريفر بليت لشبكة "اي اس بي ان" "جوليان إضافة بالنسبة لنا، هو لاعب مذهل بالنسبة للمدرب مارسيلو جاياردو". وأضاف "عقد الإعارة يمتد حتى السابع من يوليو، مع وجود شرط جزائي يحكم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، نحن ومانشستر سيتي واللاعب". وختم بريتو بالقول "هناك إمكانية لبقاء اللاعب معنا إذا استمر ريفر بليت في كوبا ليبيرتادوريس في الموسم المقبل".

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