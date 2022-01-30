ليفربول يتجه إلى التخلي عن ماني لتوفير راتب محمد صلاح "الكبير"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن نادي ليفربول بصدد بيع مهاجمه السنغالي ساديو ماني لتلبية مطالب محمد صلاح المالية لتمديد عقده مع (الريدز). وقالت الصحيفة إن تعاقد ليفربول مع الكولومبي لويس دياز الذي يلعب في نفس مركز ساديو ماني، قد يكون تمهيدًا لرحيل النجم السنغالي عن صفوف ليفربول.

وتوصلت إدارة ليفربول إلى اتفاق مع نادي بورتو البرتغالي لضم الجناح الكولومبي لويس دياز، بعقد قيمته 37 مليون جنيه إسترليني. وأشارت إلى أن عقد ساديو ماني مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، ولم تبدأ حتى الآن أي محادثات بين الطرفين بشأن التجديد، مشددة على أنه في حال استمرار تراجع مستوى ماني مقارنة بالمواسم السابقة، فإن إدارة النادي قد تفكر في بيع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تحقيق عائد مادي جيد.

ولفتت إلى أن وضع ماني في ليفربول يختلف عن زميله المصري محمد صلاح، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة. وأشارت صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية إلى أن ليفربول اقترب من الاستغناء عن البلجيكي ديفوك أوريجي، والياباني تاكومي مينامينو ثنائي هجوم الفريق، في اطار سياسة النادي لتوفير نفقات لتجديد عقد صلاح.

وقالت إن ليفربول اقترب من حل وسط مع صلاح لتمديد عقده، بعد أن تخلى الأخير عن فكرة المبلغ المالي الكبير الذي طلبه أسبوعيا لتمديد عقده. ويحصل صلاح حاليًا على راتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، فيما طلب وكيل أعماله زيادة راتبه إلى 380 ألف جنيه أسبوعيا، للتوقيع على عقده الجديد.

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